GRABADO el 12-10-2025

¡Conoce una de las clásicas picanterías de la ciudad de Arequipa!

¡Domingo de tradición y sabor en Arequipa!

La Capitana, una picantería con 125 años de historia, sigue conquistando paladares con sus recetas ancestrales. Rocoto relleno, chupe de camarón, cuy chactado y más, preparados al aire libre y con insumos de calidad.



José Díaz, su administrador, destaca el respeto por la tradición en cada plato.



¿Ya la conoces?

Comenta qué plato probarías primero









