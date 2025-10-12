GRABADO el 12-10-2025

¡Conoce una de las clásicas picanterías de la ciudad de Arequipa!

¡Domingo de tradición y sabor en Arequipa!
La Capitana, una picantería con 125 años de historia, sigue conquistando paladares con sus recetas ancestrales. Rocoto relleno, chupe de camarón, cuy chactado y más, preparados al aire libre y con insumos de calidad.

José Díaz, su administrador, destaca el respeto por la tradición en cada plato.

¿Ya la conoces?
Comenta qué plato probarías primero




Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

Fundación del estadio Mansiche

