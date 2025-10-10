GRABADO el 10-10-2025

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 13/10/25 La República - LR

¡LO ÚLTIMO! ¿Quiénes serán los nuevos ministros del gabinete Jerí? HLR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 13/10/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 13/10/25 La República - LR.

SUSEL: "ES UNA CONCHUDEZ QUE DINA BOLUARTE SE HAYA SUBIDO EL SUELDO Curwen En La República.

DINA BOLUARTE: ¿le impedirán salida del país? EnVivoLR.

SUSEL RESPONDE A COMENTARIOS DISCRIMINATORIOS DE ROSANGELLA BARBARÁN Curwen En La República.

¡URGENTE! Fiscalía pide 18 meses de impedimento de salida para Dina Boluarte tras su vacancia HRL.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de octubre 2025 EnDirectoLR.

SUSEL PAREDES: "QUIERO SER ALCALDESA DE LIMA Curwen En La República.

Esto opinan los peruanos sobre la asunción de José Jerí como presidente de la República LR.

Cancelan actividad de López Aliaga y detienen a hombre con presunta arma HRL.

VENEZUELA: María Corina Machado recibe premio Nobel de la Paz LR.

Sheinbuam tras VACANCIA de BOLUARTE: CASTILLO debe ser LIBERADO y tener un JUICIO JUSTO LR.

IMPACTANTES IMÁGENES del TERREMOTO de 7,4 que azotó FILIPINAS LR.

Claudia Sheinbaum sobre Dina Boluarte: "Llegó al poder por golpe de Estado"  HLR.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

