GRABADO el 19-09-2025

Vecinos piden que Sartén de Oro que ganó Perú con el pan con chicharrón se quede en La Victoria

El triunfo de Perú en el Mundial de los Desayunos con el pan con chicharrón continúa generando celebración en los prunos, especialmente en los vecinos del distrito limeño de La Victoria, donde comerciantes y autoridades solicitan que la Sartén de Oro que Ibai Llanos entregó de premio por esta competencia gastronómica se quede en el distrito.

Como prueba de ello, en un evento multitudinario en el parque Cánepa se repartieron más de 10 mil panes con chicharrón, reafirmando una vez más la predominancia del sabor peruano. Se siente bien no una buena sartén, una buena réplica, esperemos que el premio venga acá a La Victoria, declaró el alcalde Rubén Cano.

Los protagonistas del evento fueron los panes gigantes de 5 kilos, rellenos con 3 kilos de chicharrón y 2 kilos de camote, que se robaron todas las miradas y conquistaron los paladares presentes de los presentes.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, destacó que este movimiento también impulsa la industria textil. Invitamos a Ibai para que vea que no solo somos capital gastronómica del mundo, sino también capital textil, expresó. Nuestros empresarios lanzaron polos del pan con chicharrón para apoyar este evento. Ahora Perú está en los ojos de todos, afirmó.

IBAI LLEGARA CON PREMIO A PERÚ

Ibai Llanos, creador de contenido español y artífice del movimiento gastronómico internacional, anunció que viajará al Perú para entregar personalmente el premio, generando gran expectativa entre vecinos y fanáticos sobre quién debería recibirlo.

Desde 24 Horas

Francisco Calisto sobre compras de aviones subsónicos: "Permitirá patrullar las fronteras".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2025.

Carlos González sobre crisis en Machu Picchu: "No hay voluntad política para buscar una solución".

Julio Rodríguez: Los requisitos para suspender a Delia Espinoza se cumplían de sobra.

Vecinos piden que Sartén de Oro que ganó Perú con el pan con chicharrón se quede en La Victoria.

Pareja de indigentes lleva varios meses viviendo debajo del puente Angamos.

Caos e informalidad en Av. Javier Prado: combis y vans invaden carril del Corredor Rojo.

Tenía 600 mil soles en multas: Llevan al depósito unidad pirata conocida como Cúster Calavera.

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes.

Buscan a adulta mayor que desapareció en el Callao.

Delia Espinoza a PCM: Apoyan a Fuerza Popular pero no hicieron lo mismo con partido de Antauro.

Premier Arana: "Ninguna autoridad puede interferir en el proceso electoral".

Delia Espinoza no acude a audiencia de la JNJ y pide garantías de seguridad.

Chile pide estudio sobre impacto de posible venta de aviones F-16 al Perú.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

Francisco Calisto sobre compras de aviones subsónicos: "Permitirá patrullar las fronteras"

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2025

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2025

video

Carlos González sobre crisis en Machu Picchu: "No hay voluntad política para buscar una solución"

video

Julio Rodríguez: Los requisitos para suspender a Delia Espinoza se cumplían de sobra

video

Vecinos piden que Sartén de Oro que ganó Perú con el pan con chicharrón se quede en La Victoria

video

Pareja de indigentes lleva varios meses viviendo debajo del puente Angamos

video

Caos e informalidad en Av. Javier Prado: combis y vans invaden carril del Corredor Rojo

video

Tenía 600 mil soles en multas: Llevan al depósito unidad pirata conocida como Cúster Calavera

video

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes

video

Buscan a adulta mayor que desapareció en el Callao

video

Delia Espinoza a PCM: Apoyan a Fuerza Popular pero no hicieron lo mismo con partido de Antauro

video

Premier Arana: "Ninguna autoridad puede interferir en el proceso electoral"

video

Delia Espinoza no acude a audiencia de la JNJ y pide garantías de seguridad

video

Chile pide estudio sobre impacto de posible venta de aviones F-16 al Perú

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Fundación del Club Unión Huaral

Fundación del Club Unión Huaral

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 20 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo