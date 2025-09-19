GRABADO el 19-09-2025

Vecinos piden que Sartén de Oro que ganó Perú con el pan con chicharrón se quede en La Victoria

El triunfo de Perú en el Mundial de los Desayunos con el pan con chicharrón continúa generando celebración en los prunos, especialmente en los vecinos del distrito limeño de La Victoria, donde comerciantes y autoridades solicitan que la Sartén de Oro que Ibai Llanos entregó de premio por esta competencia gastronómica se quede en el distrito.



Como prueba de ello, en un evento multitudinario en el parque Cánepa se repartieron más de 10 mil panes con chicharrón, reafirmando una vez más la predominancia del sabor peruano. Se siente bien no una buena sartén, una buena réplica, esperemos que el premio venga acá a La Victoria, declaró el alcalde Rubén Cano.



Los protagonistas del evento fueron los panes gigantes de 5 kilos, rellenos con 3 kilos de chicharrón y 2 kilos de camote, que se robaron todas las miradas y conquistaron los paladares presentes de los presentes.



Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, destacó que este movimiento también impulsa la industria textil. Invitamos a Ibai para que vea que no solo somos capital gastronómica del mundo, sino también capital textil, expresó. Nuestros empresarios lanzaron polos del pan con chicharrón para apoyar este evento. Ahora Perú está en los ojos de todos, afirmó.



IBAI LLEGARA CON PREMIO A PERÚ



Ibai Llanos, creador de contenido español y artífice del movimiento gastronómico internacional, anunció que viajará al Perú para entregar personalmente el premio, generando gran expectativa entre vecinos y fanáticos sobre quién debería recibirlo.

Desde 24 Horas

