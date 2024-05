Pese a que el Poder Judicial ordenó su reposición a la Procuraduría General del Estado, la abogada María Caruajulca denunció que no le permitieron el ingreso a donde se encuentra su despacho, a fin de reemplazar a Javier Pacheco.



Ante la situación en la sede de la Procuraduría General del Estado, se ha hecho una ocurrencia policial que acredita lo sucedido. Esta va a ser presentada al Poder Judicial solicitando las medidas que correspondan a fin de que se pueda hacer efectivo el cumplimiento del mandato, señalo la agraviada.



En otro momento, la abogada añadió que no descarta llegar a instancias penales si esta situación continúa. Explicó que la denuncia podría escalar en la vía penal en la figura de delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.



NO HAY CONTROVERSIA



Por otro lado, Caruajulca rechazó que exista una controversia jurídica que afecta la institucionalidad del citado cargo público, tal como indica un documento del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, al contrario, la abogada indica que se trata de una simple argumentación para no cumplir el mandato judicial.



Añadió que un hecho similar ocurrió con su antecesor, Daniel Soria Luján, quien fue repuesto cuando estaba en ejercicio el señor Javier León. Por otro lado, en cuanto a la intención del Ministerio de Justicia de esperar un pronunciamiento correspondiente para que se pueda dar atención a los escritos procesales, la doctora María Caruajulca respondió que los mandatos procesales se cumplen, no hay otra. Tienen que cumplirse los mandatos judiciales, enfatizó.

