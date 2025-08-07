GRABADO el 07-08-2025

Los peruanos son los mayores consumidores de pescado del continente

No tenemos competencia a la hora de comer pescado. Cada peruano consume al año más de 17 kilos de pescado, liderando el consumo de especies marinas en el continente. Además de disfrutarlo en ricos platillos el pescado es muy bueno para la salud. Fabian Puente del Programa A Comer Pescado detalla lo que se está haciendo para seguir siendo los primeros en consumir pescado.

pescado consumo peruano andinacanalonline



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Andina en Regiones: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu.

CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

Lima asume gestión técnica de ciclovías con reciente ordenanza municipal.

Frontera: Escolares brasileños y colombianos estudian en colegio peruano.

Las 5 del día: descubren 248 nuevos geoglifos con IA en Nasca.

Perú-Colombia e Isla Chinería en Santa Rosa.

Los peruanos son los mayores consumidores de pescado del continente.

Panorama noticioso regional.

Larvas de mosca ayudan la producción alimentaria en la selva.

Peruanos en la Amazonía consumen más de 35 kg de pescado al año.

Perú - Colombia: ¿a quién le pertenece la zona en disputa de la Isla Chinería?.

Perú asegura pase a cuartos de final en los Panamericanos de Vóley.

Andina en Regiones: largas colas para comprar boletos a Machu Picchu tras nuevo protocolo.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.