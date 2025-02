Un día tranquilo, con mucha alegría y de sano entretenimiento, se convirtió en segundos en un hecho trágico. El reloj marcaba las 8:40 de la noche del último viernes 21 de febrero y nadie presagió que el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza, iba a colapsar, sepultando a todas las personas que se encontraban en el lugar entre ellos niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.



Tras el incidente, rápidamente algunos ciudadanos y personal de diferentes tiendas comerciales trataron de ayudar en la emergencia y sacar a las víctimas que estaban debajo de los restos de concreto y fierros, algunas de ellas, pedían auxilio, mientras que otros desde los escombros se comunicaban con sus familiares y hacían videos para dar a conocer lo que estaban viviendo.



Luego de 20 minutos aproximadamente de haber ocurrido la desdicha, llegaron bomberos de las diferentes compañías de toda la provincia de Trujillo, efectivos policiales y agentes de seguridad ciudadana quienes evacuaron a los ciudadanos que se encontraban dentro del centro comercial y a la par apoyando en el rescate.



Hora más tarde se hicieron presentes autoridades regionales y locales, además de integrantes de defensa civil, INDECI, miembros del ejército peruano entre otras. Como información preliminar, se dieron a conocer que había varias personas heridas y un promedio de 3 fallecidos. La noticia fue variando en el transcurso de los minutos y hora.



A las afueras del centro comercial muchos ciudadanos llegaban a preguntar por sus familiares, pues no tenían ninguna información de ellos y temían lo peor. Poco a poco, se informaba del rescate a los heridos quienes fueron trasladados a diferentes hospitales y clínicas.



Las labores por parte del personal de rescate no cesaban, haciendo todos los esfuerzos denodados, pese a no tener herramientas y equipos necesarios, para poder encontrar con vida a más personas. Pasada la medianoche, las labores continuaban sin perder la esperanza de hallar a los sobrevivientes.



En horas de la madrugada el gobernador regional en compañía de los ministros de estado de las carteras de defensa, salud, y de la mujer y poblaciones vulnerables, llegaron hasta el lugar de los hechos para conocer la magnitud de la emergencia y ejecutar acciones de urgencia, con un equipo especial de rescatistas de la marina de guerra del Perú, que llegaron desde Lima.



Cabe indicar que el decano del colegio de ingenieros de La Libertad, y su equipo técnico, además de personal de una empresa privada, se sumaron al apoyo con equipos, herramientas y conocimientos técnicos, vitales para remover los escombros y seguir con el recate de heridos y recuperación de fallecidos.



El día sábado 22 al promediar el medio día, las autoridades a través de una conferencia de prensa, dieron el último reporte, donde daban a conocer el fallecimiento de 6 personas y de 78 heridos quienes se encontraban siendo atendidos en los hospitales del Minsa, de EsSalud y algunas clínicas, aunque algunos de los pacientes fueron dados de alta. Asimismo, respondieron las preguntas de los medios de comunicación.

El alcalde provincial Mario Reyna, informó la clausura de Real Plaza, y que además que se realizarán inspecciones en diferentes centros comerciales de Trujillo, para evitar una tragedia similar.



De otro lado el Gobernador regional de La Libertad, Cesar Acuña Peralta, agradeció el trabajo que vienen realizando los rescatistas y además dio a conocer el duelo regional considerado para los días sábado 22 y domingo 23 de febrero.



Por su parte la vocera del centro comercial Real Plaza, Garlet Rodríguez, se pronunció al respecto haciendo una mea culpa por la tragedia, señalando que brindarán el apoyo a las víctimas y familiares de principio a fin, indicando además que vienen realizando las investigaciones para determinar qué es lo que pasó.



Mientras tanto algunos familiares daban a conocer que hasta el momento nadie de los responsables del centro comercial, les brindaba el apoyo que necesitaban. En horas de la tarde un nuevo reporte antes del cierre de esta información, daba cuenta de 8 personas fallecidas entre ellos 4 memores de edad.



Cabe recatar el apoyo de algunos trabajadores de delivery, quienes ayudaron a trasportar a los hombres de rojo en sus motocicletas, hasta el lugar del siniestro.



Trujillo está de luto y este hecho terrible que ha conmocionado la población en general, llama a la reflexión para que este tipo de hechos lamentables no se vuelvan a repetir.



Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares.



