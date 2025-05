GRABADO el 08-05-2025

CÓNCLAVE EN VIVO: SEGUNDO DÍA DE VOTACIÓN PARA ELEGIR AL NUEVO PAPA

Una espesa humareda negra se elevó este miércoles del tejado de la Capilla Sixtina, señal de que los 133 cardenales encerrados en su interior no lograron escoger al sucesor del papa Francisco, constataron periodistas de AFP.



Miles de curiosos y fieles se agolparon en la plaza San Pedro para conocer el resultado de esta misteriosa y secreta reunión.



