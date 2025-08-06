GRABADO el 06-08-2025

Captan BESO de consejero regional con asistente en San Martín loúltimo sanmartin perú

Captan beso de consejero regional de San Martín con asistente en plena reunión con el Gobierno Regional. Según en sus redes sociales, Reter Ramos es casado

noticiasperu noticias amazonas regional RiterRamos consejeroregional

Si quieres estar más informado, visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe

Desde Diario Expreso

Carlos Malaver admite brechas críticas en equipamiento de la Policía Nacional.

Amuruz pide celeridad en caso Benavides y afirma que el Congreso debe ejercer presión fiscalizadora.

Ministerio de Justicia respaldará ley de amnistía, pero decisión final dependerá de otros sectores.

Norma Yarrow califica a Gustavo Petro de terrorista y lo acusa de desangrar a Colombia.

José Cueto cuestiona a Perú Libre por usar figuras públicas para hacer show político.

Kelly Portalatino exige que el Perú reconozca a sus artistas antes de que fallezcan.

Alejandro Cavero: Delia Espinoza está en desacato desde que se atrincheró en su oficina.

Jorge Montoya advierte que Perú está perdiendo soberanía y critica rol de la CIDH.

José Jerí respalda reconocimiento en vida a Melcochita como patrimonio cultural.

Luis Chávez Risco en FIL Lima 2025: presentación de su libro 'Agua y poder en los Andes'.

Entrevista a Luis Chávez Risco presenta su nuevo libro Agua y poder en los Andes.

Captan BESO de consejero regional con asistente en San Martín loúltimo sanmartin perú.

Fiscales supremos solicitan que Delia Espinoza reponga a Patricia Benavides Invitado: Juan Peña.

Del Castillo y Mulder anuncian que integrarán plancha presidencial Invitado: Mauricio Mulder.

Usaba su propio CHALECO ANTIBALAS: Policía fall3ce en enfrentamiento con delincuentes pnp.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Carlos Malaver admite brechas críticas en equipamiento de la Policía Nacional

video

Amuruz pide celeridad en caso Benavides y afirma que el Congreso debe ejercer presión fiscalizadora

video

Ministerio de Justicia respaldará ley de amnistía, pero decisión final dependerá de otros sectores

video

Norma Yarrow califica a Gustavo Petro de terrorista y lo acusa de desangrar a Colombia

video

José Cueto cuestiona a Perú Libre por usar figuras públicas para hacer show político

video

Kelly Portalatino exige que el Perú reconozca a sus artistas antes de que fallezcan

video

Alejandro Cavero: Delia Espinoza está en desacato desde que se atrincheró en su oficina

video

Jorge Montoya advierte que Perú está perdiendo soberanía y critica rol de la CIDH

video

José Jerí respalda reconocimiento en vida a Melcochita como patrimonio cultural

video

Luis Chávez Risco en FIL Lima 2025: presentación de su libro 'Agua y poder en los Andes'

video

Entrevista a Luis Chávez Risco presenta su nuevo libro Agua y poder en los Andes

video

Captan BESO de consejero regional con asistente en San Martín loúltimo sanmartin perú

video

Fiscales supremos solicitan que Delia Espinoza reponga a Patricia Benavides Invitado: Juan Peña

video

Del Castillo y Mulder anuncian que integrarán plancha presidencial Invitado: Mauricio Mulder

video

Usaba su propio CHALECO ANTIBALAS: Policía fall3ce en enfrentamiento con delincuentes pnp

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 08 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo