GRABADO el 06-08-2025

Captan BESO de consejero regional con asistente en San Martín loúltimo sanmartin perú

Captan beso de consejero regional de San Martín con asistente en plena reunión con el Gobierno Regional. Según en sus redes sociales, Reter Ramos es casado



noticiasperu noticias amazonas regional RiterRamos consejeroregional



Desde Diario Expreso

