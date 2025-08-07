GRABADO el 07-08-2025

¡MÚSICA Y COLOR! Tunas nacionales e internacionales pusieron a bailar a arequipeños

TODA UNA SENSACIÓN La ciudad de Arequipa vivió una jornada llena de música, color y folclore con la llegada de tunas universitarias nacionales e internacionales, como parte de las celebraciones por el 485 aniversario de su fundación. Agrupaciones provenientes de Colombia, Bolivia, Chile, México y diversas regiones del Perú desfilaron por el centro histórico en un animado pasacalle que culminó en la Plaza de Armas.

¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe

arequipaciudadblanca arequipa arequipaperu arequipanoticias arequipeños tunas musica pasacalle celebracion fiesta

Desde El Búho pe

¡MÚSICA Y COLOR! Tunas nacionales e internacionales pusieron a bailar a arequipeños.

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio.

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio.

Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas merecen estar en el aniversario de la Batalla de Junín.

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones.

VERGÜENZA NACIONAL Comandante PNP defiende compra irregular de lujosa camioneta: ¿Uso bicicleta?.

PASÓ EN EL PERÚ Loreto rechaza posición de Gustavo Petro sobre Santa Rosa, Dina ausente en Junín.

DEL ODIO AL AMOR Del Castillo y Mulder postularían juntos por el APRA: QUE NO GANE EL COMUNISMO".

Muñante y López Aliaga: mentiras al descubierto Pico a Pico con Mabel Cáceres.

RECURRENTE INGRESO ILEGAL Bus con 55 extranjeros indocumentados fue intervenido en Tumbes.

Lambayeque: 800 mil viviendas serán censadas en el departamento PASÓ EN EL PERÚ.

Mil candidatos disputarán el Congreso y la presidencia en 2026 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Loreto: Alcalde pide colaborar con censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ.

Arequipa: Delitos relacionados con el sicariato se incrementó en julio, en comparación con 2024.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

¡MÚSICA Y COLOR! Tunas nacionales e internacionales pusieron a bailar a arequipeños

video

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio

video

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio

video

Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ

video

Junín: Ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas merecen estar en el aniversario de la Batalla de Junín

video

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones

video

VERGÜENZA NACIONAL Comandante PNP defiende compra irregular de lujosa camioneta: ¿Uso bicicleta?

video

PASÓ EN EL PERÚ Loreto rechaza posición de Gustavo Petro sobre Santa Rosa, Dina ausente en Junín

video

DEL ODIO AL AMOR Del Castillo y Mulder postularían juntos por el APRA: QUE NO GANE EL COMUNISMO"

video

Muñante y López Aliaga: mentiras al descubierto Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

RECURRENTE INGRESO ILEGAL Bus con 55 extranjeros indocumentados fue intervenido en Tumbes

video

Lambayeque: 800 mil viviendas serán censadas en el departamento PASÓ EN EL PERÚ

video

Mil candidatos disputarán el Congreso y la presidencia en 2026 Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

Loreto: Alcalde pide colaborar con censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ

video

Arequipa: Delitos relacionados con el sicariato se incrementó en julio, en comparación con 2024

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 08 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo