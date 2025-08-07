GRABADO el 07-08-2025

¡MÚSICA Y COLOR! Tunas nacionales e internacionales pusieron a bailar a arequipeños

TODA UNA SENSACIÓN La ciudad de Arequipa vivió una jornada llena de música, color y folclore con la llegada de tunas universitarias nacionales e internacionales, como parte de las celebraciones por el 485 aniversario de su fundación. Agrupaciones provenientes de Colombia, Bolivia, Chile, México y diversas regiones del Perú desfilaron por el centro histórico en un animado pasacalle que culminó en la Plaza de Armas.



¡MÚSICA Y COLOR! Tunas nacionales e internacionales pusieron a bailar a arequipeños.

