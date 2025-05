GRABADO el 04-05-2025

Cementerio de ambulancias en el Callao: vehículos de emergencia utilizados para fines particulares

Panorama reveló una preocupante realidad en el Callao: ambulancias se encuentran abandonadas en la cochera de la Dirección Regional de Salud, acumulando polvo, sin llantas y visiblemente deterioradas. Estos vehículos, que deberían estar al servicio de emergencias médicas, han sido presentados en el pasado como parte de los logros del gobernador Ciro Castillo, quien prometió priorizar la salud de los chalacos. Sin embargo, las imágenes muestran un cementerio de unidades que hoy no benefician a nadie.



El problema no termina con los vehículos inoperativos. Incluso, aquellas ambulancias que aún funcionan están siendo utilizadas para fines personales. Durante un recorrido, nuestro reportero Brian Matías encontró una unidad estacionada frente a una vivienda sin atender ninguna emergencia. El conductor descendió del vehículo y entró a su casa, dejando el capot abierto para simular una avería. Al ser abordado por el periodista, no solo se negó a explicar su accionar, sino que reaccionó con violencia, empujando al reportero.



Esta situación ha generado indignación entre los vecinos del Callao, quienes ven con impotencia cómo se desperdician recursos esenciales en un sistema de salud que ya enfrenta múltiples deficiencias. Las ambulancias, lejos de cumplir su misión de trasladar a los pacientes y salvar vidas, se oxidan sin uso o se convierten en vehículos privados para algunos malos trabajadores del sector salud.



CASO SE DEBE INVESTIGAR



Frente a esta grave denuncia, se espera una respuesta inmediata de las autoridades regionales. La Contraloría y el Ministerio de Salud deberían intervenir para investigar las irregularidades y sancionar a los responsables de este manejo irresponsable de bienes públicos esenciales para la atención médica de la población.

