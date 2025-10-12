GRABADO el 12-10-2025

EN DEFENSA DE LA VERDAD - 12/10/25

Desde Exitosa Noticias

Alcalde de Pataz llegó a Lima: Busca llegar a Palacio de Gobierno para reunirse con José Jerí.

Arequipa: ciudadanos denuncian una presunta estafa en un club..

Cuestionan la gestión del alcalde de Cusco en relación con las obras públicas.

Se registró una intoxicación masiva en la Universidad de Quillabamba.

Crisis en el Gabinete: Ministros de Transporte y Salud renuncian a sus cargos.

Damnificado: "Me quedé en la calle. Tenía una bodega y lo he perdido todo.

Incendio en Pamplona Alta: Exitosa entrega víveres en beneficio de damnificados por desastre.

José Jerí aún no tiene Gabinete: "Hay que darse su tiempo para escoger", sugiere Andrade.

José Jerí podría equivocarse, pero "se tiene que apoyar estar democracia", afirma Fernando Andrade.

José Jerí es señalado por serias acusaciones: "¿Basta para una vacancia?", cuestiona Andrade.

EN DEFENSA DE LA VERDAD - 12/10/25.

EN DEFENSA DE LA VERDAD - 12/10/25.

José Jerí es un presidente joven, pero "debemos dejarlo trabajar", indica fundador de Somos Perú.

José Jerí asumió la presidencia espontáneamente, según Somos Perú: "Pedían que Dina salga".

José Jerí asumió la presidencia espontáneamente, según Somos Perú: "Pedían que Dina salga".

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

Fundación del estadio Mansiche

