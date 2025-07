GRABADO el 18-07-2025

Cabecilla de Los Pulpos habría amenazado de muerte a director de Challapalca antes de salir libre

Jhon Smith Cruz Arce, conocido como Jhon Pulpo, cabecilla fundador de la temida banda criminal Los Pulpos, recuperó su libertad tras pasar más de una década en prisión, a pesar de las serias acusaciones sobre su conducta en el penal de Challapalca y de haber amenazado de muerte al director del establecimiento penitenciario.



El interno fue liberado gracias a supuestos beneficios penitenciarios obtenidos por participar en programas de trabajo y estudio. No obstante, testimonios internos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señalan que no habría cumplido con dichos requisitos, lo que ha encendido las alarmas en el Ministerio de Justicia, que ahora investiga las condiciones reales de su excarcelación.



Uno de los datos más inquietantes revelados es que, antes de salir en libertad, Jhon Pulpo habría lanzado amenazas de muerte al entonces director del penal de Challapalca. Estas amenazas no serían un hecho aislado: según personal del INPE, la situación en ese penal de máxima seguridad es tan delicada que los directores del centro eran rotados cada cuatro meses por temor a represalias de los reclusos. El último de ellos, Óscar Larico Mendoza, dejó el cargo en junio por causas aún no esclarecidas.



LIBERACIÓN SOSPECHOSA



Julio César Burga, presidente del sindicato del INPE, también cuestionó la entrega de beneficios penitenciarios. Aclaró que el penal de Challapalca no cuenta con un programa formal de educación o trabajo, y que los internos deben ser previamente trasladados a Juliaca para acceder a dichas actividades.



Jhon Pulpo fue sentenciado en 2013 a 25 años de cárcel por el asesinato de su pareja. Además, se le señala como uno de los fundadores de Los Pulpos, organización criminal responsable de decenas de casos de extorsión en la región La Libertad.



Por su parte, el INPE sostiene que el proceso de liberación se realizó en estricto cumplimiento con lo dispuesto por el Poder Judicial. Sin embargo, las dudas persisten, y ahora el caso se encuentra bajo la lupa de las autoridades.

