Un nuevo caso de estafa fue revelado por Panorama, esta vez involucrando a Liliana Fátima Ynaba Reyna, quien junto a su esposo, Percy Alfonso Bravo Arcaya, ofrecía paquetes de viaje a Europa con pasajes, hotel, alimentación y tours incluidos. Sin embargo, según las denuncias, nunca cumplía con los servicios prometidos, dejando a sus clientes sin dinero y sin viaje.



Una de las víctimas es Rosario Valverde, quien había contratado un paquete turístico para viajar a Europa el 10 de septiembre de 2024. Sin embargo, un día antes de la fecha programada, Ynaba Reyna le informó que su operador había cometido un error y que su viaje no se realizaría. Al exigir la devolución de su dinero, Valverde nunca recibió respuesta ni reembolso.



Otro caso denunciado es el de una mujer cuya madre adquirió pasajes hacia México para visitar a su familia, pero actualmente no puede regresar a Perú porque no tiene boletos de vuelta. Desesperada, la denunciante aprovechó las cámaras de Panorama para exigir a Ynaba Reyna y a su esposo que cumplan con lo prometido y emita los pasajes de retorno para su ser querido.



DEVOLVIÓ UN PASAJE



Liliana Ynaba Reyna y Percy Alfonso Bravo Arcaya registran múltiples denuncias previas por estafa bajo la misma modalidad. Un equipo periodístico de Panorama intentó ubicarlos en su vivienda, pero ambos evitaron dar declaraciones sobre las graves acusaciones en su contra. Además, se conoció que a raíz de la denuncia pública, esta pareja devolvió un pasaje a una de sus víctimas.





