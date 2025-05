GRABADO el 13-05-2025

Exigen todo el peso de la ley contra criminal de Bianquita

Sin duda un hecho abominable, que ha causado repudio en la población trujillana, la cual exige justicia.



Esta escena cruel registrada el pasado jueves en la calle Zepita, a solo un paso de la Plaza Mayor de Trujillo, ha dejado a la dueña de este can, destrozada, pues no solo este sujeto identificado como Luis Lozano asesinó a este animalito, sino se registró agresión física y psicológica en el lugar, así lo confirmó el abogado de Rosalía Vargas.



Asimismo, la representante de la Defensoría de los Animales, Silvana Caballero, señaló que buscarán que este sujeto pague por lo que hizo.



La expareja de este desadaptado, Rosalía Vargas denunció el hecho a través de redes sociales.



Hasta el momento este sujeto quien habría salido hace un año y medio de prisión continúa inubicable.



El abogado pide a la población no atacar la vivienda donde vive este criminal, sino exige a la PNP tomar acciones ante el maltrato físico, violencia psicológica que Rosalía, joven universitaria venia padeciendo, por lo que decidió hace dos meses terminar esta relación.



La Defensoría de los Animales pidió al Gore la creación de un comité de protección y defensa animal. Mientras tanto continuarán con las vigilias.



En tanto las imágenes continúan generando mucho dolor pues una indefensa perrita que por desgracia se cruzó por su camino, la lanzó contra el suelo acabando con su vida.



Este acto execrable constituye un claro ilícito penal que debe ser investigado, identificando y sancionando al autor con la mayor severidad, por la Comisión del Tipificado en el artículo 206 del Código Penal, el Ministerio Público y Policía Nacional tienen la palabra.



Desde Cosmos Perú

