Juan Manuel Cavero juró como ministro de Justicia Edición Mediodía Noticias Perú
La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Juan Manuel Cavero Solano como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La ceremonia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y contó con la presencia del jefe del Gabinete, Eduardo Arana, y otros ministros. Cavero asume el cargo tras la renuncia de Juan José Santiváñez, oficializada por resolución suprema.
