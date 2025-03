El congresista fujimorista Ernesto Bustamante propuso esta semana que los ciudadanos sigan su ejemplo y revivan los años 90: ¡armados hasta los dientes! Según él, mientras el país registra 475 víctimas de violencia en lo que va del año, la solución no es exigir al Ministerio del Interior, sino desempolvar la pistola que usó "en la época del terrorismo", cuando, según su relato, las extorsiones eran "el pan de cada día". "No podemos decir ‘papá ministro, ayúdame’", sentenció, como si la seguridad ciudadana fuera un reality de supervivencia extrema, donde el Estado es espectador. Lo curioso es que, pese a su retórica de héroe de acción, Bustamante se niega a firmar la moción de censura contra el ministro Juan Santiváñez, responsable de la cartera que, oh sorpresa, no logra frenar la ola de crímenes. Dime con quién andas y…



