GRABADO el 09-10-2025

Chiclayanos responsabilizan al gobierno de Dina Boluarte tras ataque contra Agua Marina

En diálogo con Exitosa, ciudadanos de Chiclayo aseguraron que Dina Boluarte es la principal responsable de la ola de criminalidad que atraviesa el Perú y que se vio reflejada en el ataque contra Agua Marina.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Carlos Rincón se solidariza con Agua Marina tras atentado: Fue una tragedia.

EXITOSA DEPORTES BARRETO DEFINIÓ EL ONCE ANTE CHILE l HASTA SIEMPRE MIGUEL ÁNGEL RUSSO - 9/10/25.

Fuerza Popular anuncia que respaldará "cualquier moción de vacancia" contra Dina Boluarte.

Fuerza Popular anuncia que respaldará "cualquier moción de vacancia" contra Dina Boluarte.

Eduardo Arana: "Tenemos un compromiso real para luchar contra la criminalidad".

Piura: Ciudadanos de Sechura exigen mayor seguridad tras atentado contra Agua Marina.

EXITOSA DEPORTES BARRETO DEFINIÓ EL ONCE ANTE CHILE l HASTA SIEMPRE MIGUEL ÁNGEL RUSSO - 9/10/25.

Orquesta Son Caliente de Erick Yaipén revela extorsión de parte de 'Los Pulpos'.

Atentado contra Agua Marina: Hermanos Quiroga se encuentran fuera de peligro, confirma clínica.

Atentado contra Agua Marina: Hermanos Quiroga se encuentran fuera de peligro, confirma clínica.

Asistente al concierto de la agrupación Agua Marina indicó que había policías dentro del evento.

Alcalde de VMT asegura que renuncia de Carlos Malaver al Mininter no frenará ola de violencia.

Gastón Rodríguez: "Hay un divorcio entre los poderes del Estado y los operadores de justicia".

Vocero de SJL: "Empresas no velan por choferes y priorizan beneficios propios".

Chiclayanos responsabilizan al gobierno de Dina Boluarte tras ataque contra Agua Marina.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.