JNJ acusa de "omisión" a FISCALÍA por INCUMPLIR con reposición de BENAVIDES HLR
jnj congresoperú benavides
La Junta Nacional de Justicia expuso su postura acerca de la reposición de Patricia Benavides, además de reiterar sus cuestionamientos contra la Fiscalía.
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
patricia benavides
jnj
congreso peru
fiscal benavides
benavides fiscal
cuellos blancos
Desde La República - LR+
JNJ acusa de "omisión" a FISCALÍA por INCUMPLIR con reposición de BENAVIDES HLR.
Incendio en Barrios Altos: segundo siniestro en el mismo almacén en menos de cuatro meses LR.
Gobernador de Cusco arremete contra López Aliaga y anuncia llegada de trenes HLR.
ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A MAGISTRADO DEL TC SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 04 al 08 de agosto NewsLR.
AYACUCHO FC vs ALIANZA LIMA HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.
UNIVERSITARIO vs SPORT BOYS: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.
PERÚ enviará protesta a COLOMBIA por sobrevuelo militar HardNews.
Buscan a joven madre que salió a comprar y no regresó a casa en Cusco EnVivoLR.
CLAUDIA SHEINBAUM rechaza intervención militar de EE. UU. tras propuesta de TRUMP LR.
Smartwatch vs. Smartband: todas sus diferencias DaTec.
ISRAEL aprueba plan de NETANYAHU para ocupar GAZA LR.
La NASA está de luto: Jim Lovell, héroe de Apolo 13, fallece a los 97 años LR.
PUTIN informó a XI sobre conversaciones entre Rusia y EE. UU. Noticias del 8 de agosto de 2025.
MÉXICO NIEGA conocer los VÍNCULOS DE MADURO con el CÁRTEL DE SINALOA LR.
Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.