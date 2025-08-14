GRABADO el 14-08-2025

César Sandoval: Renovación Popular impulsa interpelación contra ministro de Transportes

La bancada de Renovación Popular inició este jueves la recolección de firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, luego de que este cuestionara la viabilidad del proyecto ferroviario LimaChosica.

El congresista Diego Bazán informó que la moción ya cuenta con 11 de las 20 rúbricas necesarias para su presentación. Según los impulsores, el titular del MTC ha demostrado una conducta obstruccionista y carente de capacidad técnica en el ejercicio de sus funciones.

El documento que podría derivar en una moción de censura detalla hechos que, a juicio de los firmantes, justifican su convocatoria ante el pleno. Entre los principales cuestionamientos figura la adjudicación del proyecto de la carretera Boca del RíoTacna a la empresa china China Gezhouba Group, señalada por presuntas irregularidades en el proceso de licitación. También se mencionan deficiencias en la operatividad del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y la falta de medidas para garantizar su adecuado funcionamiento.

PLIEGO INTERPELATORIO

El pliego interpelatorio consta de 21 preguntas: diez de ellas abordan temas como el aeropuerto Jorge Chávez, el tren LimaChosica, el Corredor Ferroviario Bioceánico, la trayectoria del ministro y presuntas irregularidades tres se centran en el caso Vial Sama, y las ocho restantes en la Vía de Evitamiento de Chancay y la situación de los puentes a nivel nacional.


Ingresa a http://ptv.pe/450913 para más información

Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 14/08/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

¡Terror en Trujillo!: explosión de dinamita destruye vivienda y deja al menos ocho heridos.

Defensor de la PNP: "Un delincuente peruano te roba, pero el venezolano te mata".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025.

Perú es el país con más expresidentes presos por delitos de corrupción en Latinoamérica.

Ley de amnistía: excongresistas se pronuncian sobre norma que beneficia a policías y militares.

Becarios de Pronabec reciben clase de gastronomía para difundir platos bandera en el extranjero.

Lima y Callao cuentan con 400 puntos de abastecimiento de agua para emergencias.

Surco: inauguran 2200 cámaras con IA en busca de reducir el índice criminal en el distrito.

Los Olivos: hombre con aparentes problemas mentales causa temor en vecinos.

Trujillo: nuevas imágenes muestran como ladrón intentó asaltar a empresario antes de ser abatido.

Juristas califican de inconstitucional ley de amnistía.

César Sandoval: Renovación Popular impulsa interpelación contra ministro de Transportes.

La Victoria: MML anuncia construcción de 2 viaductos en la avenida Canadá.

Martín Vizcarra es trasladado al penal de Barbadillo.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

¡Terror en Trujillo!: explosión de dinamita destruye vivienda y deja al menos ocho heridos

video

Defensor de la PNP: "Un delincuente peruano te roba, pero el venezolano te mata"

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025

video

Perú es el país con más expresidentes presos por delitos de corrupción en Latinoamérica

video

Ley de amnistía: excongresistas se pronuncian sobre norma que beneficia a policías y militares

video

Becarios de Pronabec reciben clase de gastronomía para difundir platos bandera en el extranjero

video

Lima y Callao cuentan con 400 puntos de abastecimiento de agua para emergencias

video

Surco: inauguran 2200 cámaras con IA en busca de reducir el índice criminal en el distrito

video

Los Olivos: hombre con aparentes problemas mentales causa temor en vecinos

video

Trujillo: nuevas imágenes muestran como ladrón intentó asaltar a empresario antes de ser abatido

video

Juristas califican de inconstitucional ley de amnistía

video

César Sandoval: Renovación Popular impulsa interpelación contra ministro de Transportes

video

La Victoria: MML anuncia construcción de 2 viaductos en la avenida Canadá

video

Martín Vizcarra es trasladado al penal de Barbadillo

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 15 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo