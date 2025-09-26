GRABADO el 26-09-2025

Falsos policías asaltan con armas largas: No pudieron ingresar a la casa de su víctima

En Juliaca, un joven fue sorprendido en la puerta de su vivienda por un grupo aproximado de ocho delincuentes con armas largas que utilizaban chalecos similares a los de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estaba con su pareja, pero la mujer logró refugiarse dentro de la vivienda.



