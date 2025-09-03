GRABADO el 03-09-2025

Penal El Frontón va a recluir a 2 mil presos de alta peligrosidad, asegura Ejecutivo ROTATIVARPP

La presidenta Dina Boluarte lideró la firma de un convenio multiministerial para la construcción del nuevo penal en la isla El Frontón. Según se informa desde el Ejecutivo, el nuevo establecimiento penitenciario contará con tecnología avanzada, incluyendo sistemas de bloqueo de comunicaciones y vigilancia electrónica. Se planea que albergue a 2 mil internos considerados de alta peligrosidad, y la construcción está proyectada para tener un costo de 500 millones de soles.

ROTATIVARPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVOSELECCIÓN PERUANA: ¿ZAMBRANO NO SERÁ TITULAR ANTE URUGUAY? ¿QUÉ PASÓ CON POLO? 3ENCANCHA.

"NO DEMOREN": Abogado de BETSSY CHÁVEZ pide agilizar EXCARCELACIÓN RPPDESAPCHO.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 3//09/2025 FCCRPP.

"Una locura" Alan Diez CRITICA ausencia de ZAMBRANO en el 'once' de Perú ante Uruguay FCCRPP.

ENVIVO VAMOS AL VAR 03/09/2025 VamosAlVar.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 03/09/25 PDFRPP.

ENVIVO LAS NOTICIAS 03/09/25 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 03/09/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 03/09/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 03/09/25 ECONOMIAXTODOS.

¡El mejor defensa no jugará mañana! Zambrano ausente ante Uruguay SEGMENTO TocoYMeVoy.

Penal El Frontón va a recluir a 2 mil presos de alta peligrosidad, asegura Ejecutivo ROTATIVARPP.

Uruguay vs Perú: ¡SORPRESAS EN LA ALINEACIÓN! ¿Los jóvenes darán la sorpresa? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 3/09/2025 ROTATIVARPP.

¿Un PENAL en EL FRONTÓN es la SOLUCIÓN o un proyecto INVIABLE? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVOSELECCIÓN PERUANA: ¿ZAMBRANO NO SERÁ TITULAR ANTE URUGUAY? ¿QUÉ PASÓ CON POLO? 3ENCANCHA

video

"NO DEMOREN": Abogado de BETSSY CHÁVEZ pide agilizar EXCARCELACIÓN RPPDESAPCHO

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 3//09/2025 FCCRPP

video

"Una locura" Alan Diez CRITICA ausencia de ZAMBRANO en el 'once' de Perú ante Uruguay FCCRPP

video

ENVIVO VAMOS AL VAR 03/09/2025 VamosAlVar

video

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 03/09/25 PDFRPP

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 03/09/25 NOTICIASRPP

video

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 03/09/25 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 03/09/25 CONEXIONRPP

video

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 03/09/25 ECONOMIAXTODOS

video

¡El mejor defensa no jugará mañana! Zambrano ausente ante Uruguay SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Penal El Frontón va a recluir a 2 mil presos de alta peligrosidad, asegura Ejecutivo ROTATIVARPP

video

Uruguay vs Perú: ¡SORPRESAS EN LA ALINEACIÓN! ¿Los jóvenes darán la sorpresa? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 3/09/2025 ROTATIVARPP

video

¿Un PENAL en EL FRONTÓN es la SOLUCIÓN o un proyecto INVIABLE? ROTATIVARPP ENTREVISTA

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 04 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo