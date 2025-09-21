GRABADO el 21-09-2025

Arequipa: Fotopapeletas para vehículos que se estacionen en zonas prohibidas

La Municipalidad Provincial de Arequipa implementará un nuevo sistema de fotopapeletas con el objetivo de reducir y controlar la congestión vehicular que afecta diariamente a la ciudad. La medida se aplicará exclusivamente a los vehículos que se estacionen o se ubiquen en zonas prohibidas.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Arequipa será sede de PERUMIN 37, la principal convención minera de Latinoamérica.

Arequipa: Fotopapeletas para vehículos que se estacionen en zonas prohibidas.

Cusco bajo la lupa por alto riesgo de captación para la trata de personas.

Alcalde de Urubamba: "Machu Picchu no es un botín privado, es Patrimonio Cultural de la Humanidad".

Cusco: Consettur opera sin contrato vigente y se investigan posibles delitos.

Piura: Dos atentados extorsivos en menos de una hora.

Gobierno promulgó ley autoriza el retiro de S/ 21,400 de fondos AFP.

Suboficial perdió la vida en operativo tras recibir disparo de un compañero en Piura.

Piura: Peregrinos llegan a la región para venerar a 'La Mechita' y al 'Señor Cautivo'.

Se registraron daños materiales en edificios gubernamentales tras marcha de la 'Generación Z'.

Reportera y camarógrafo de Exitosa reciben impacto de perdigones en medio del caos por protesta.

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 20/09/25.

LIGA 1 EN VIVO FECHA 10 - UTC 1-2 UNIVERSITARIO EN VIVO VALERA LE DA EL TRIUNFO A LA 'U'.

¡Urgente! manifestantes bloquean Av. Abancay durante protestas de la 'Generación Z'.

LA HORA DEL VOLANTE con TITO ALVITES - 20/09/25.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Arequipa será sede de PERUMIN 37, la principal convención minera de Latinoamérica

video

Arequipa: Fotopapeletas para vehículos que se estacionen en zonas prohibidas

video

Cusco bajo la lupa por alto riesgo de captación para la trata de personas

video

Alcalde de Urubamba: "Machu Picchu no es un botín privado, es Patrimonio Cultural de la Humanidad"

video

Cusco: Consettur opera sin contrato vigente y se investigan posibles delitos

video

Piura: Dos atentados extorsivos en menos de una hora

video

Gobierno promulgó ley autoriza el retiro de S/ 21,400 de fondos AFP

video

Suboficial perdió la vida en operativo tras recibir disparo de un compañero en Piura

video

Piura: Peregrinos llegan a la región para venerar a 'La Mechita' y al 'Señor Cautivo'

video

Se registraron daños materiales en edificios gubernamentales tras marcha de la 'Generación Z'

video

Reportera y camarógrafo de Exitosa reciben impacto de perdigones en medio del caos por protesta

video

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 20/09/25

video

LIGA 1 EN VIVO FECHA 10 - UTC 1-2 UNIVERSITARIO EN VIVO VALERA LE DA EL TRIUNFO A LA 'U'

video

¡Urgente! manifestantes bloquean Av. Abancay durante protestas de la 'Generación Z'

video

LA HORA DEL VOLANTE con TITO ALVITES - 20/09/25

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Publicación del soneto «Último ruego»

Publicación del soneto «Último ruego»

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Día Mundial del Alzhéimer

Día Mundial del Alzhéimer

Creación del distrito de La Primavera (Bolognesi)

Creación del distrito de La Primavera (Bolognesi)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 21 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo