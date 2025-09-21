GRABADO el 21-09-2025

Arequipa: Fotopapeletas para vehículos que se estacionen en zonas prohibidas

La Municipalidad Provincial de Arequipa implementará un nuevo sistema de fotopapeletas con el objetivo de reducir y controlar la congestión vehicular que afecta diariamente a la ciudad. La medida se aplicará exclusivamente a los vehículos que se estacionen o se ubiquen en zonas prohibidas.



