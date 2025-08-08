LOÚLTIMO: PETRO desafía FRONTERA en CHINERÍA mientras PERÚ refuerza PRESENCIA RADAR24 EN VIVO
La tensiónfronteriza entre Perú y Colombia escala tras el sobrevuelo de un avión militar colombiano en el distrito de SantaRosa. El presidente GustavoPetro desconoce la soberanía peruana sobre esta isla amazónica, generando una fuerte respuesta oficial. Además, Petro confirmó su asistencia a una reunión bilateral en Lima este 11 y 12 de septiembre. También abordamos las explosivas declaraciones de Petro en una entrevista con El País, donde pone en duda la legitimidad de DinaBoluarte.
En nuestro programa de hoy Radar24 también analizamos el anuncio de EstadosUnidos, que ofrece una recompensa sin precedentes de 50 millones de dólares por el presidente venezolano NicolásMaduro, acusado de vínculos con el CárteldeSinaloa. ¿Qué significa esta ofensiva diplomática y judicial? ¿Qué impacto tendrá en América Latina?
