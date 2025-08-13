Así fue el emotivo discurso del padre de Miguel Uribe en su funeral El Comercio
En la CatedralPrimada de Bogotá se realizaron las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial MiguelUribeTurbay, asesinado en un magnicidio que conmociona a Colombia y revive el recuerdo de la violencia política en el país. Su padre, MiguelUribeLondoño, despidió a su hijo recordando que ya había advertido sobre la grave crisis de inseguridad que atraviesa la nación.
La tragedia remite a 1991, cuando la periodista DianaTurbay madre del senador fue asesinada por los extraditables en plena guerra del narcotráfico. Tres décadas después, la historia se repite con un nuevo golpe a la democracia colombiana. Este video analiza los detalles del crimen, el contexto político y las implicaciones para el futuro electoral.
noticiashoy breakingnews Colombia violenciapolítica magnicidio Bogotá elecciones2026 DianaTurbay UribeTurbay inseguridad
