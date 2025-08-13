GRABADO el 13-08-2025

Así fue el emotivo discurso del padre de Miguel Uribe en su funeral El Comercio

En la CatedralPrimada de Bogotá se realizaron las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial MiguelUribeTurbay, asesinado en un magnicidio que conmociona a Colombia y revive el recuerdo de la violencia política en el país. Su padre, MiguelUribeLondoño, despidió a su hijo recordando que ya había advertido sobre la grave crisis de inseguridad que atraviesa la nación.



La tragedia remite a 1991, cuando la periodista DianaTurbay madre del senador fue asesinada por los extraditables en plena guerra del narcotráfico. Tres décadas después, la historia se repite con un nuevo golpe a la democracia colombiana. Este video analiza los detalles del crimen, el contexto político y las implicaciones para el futuro electoral.



noticiashoy breakingnews Colombia violenciapolítica magnicidio Bogotá elecciones2026 DianaTurbay UribeTurbay inseguridad



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Funeral de Miguel Uribe Turbay

homenaje a Miguel Uribe Turbay

cámara ardiente Capitolio Nacional

senador asesinado en Colombia

precandidato presidencial asesinado

funeral en Bogotá en vivo

Eucaristía en Catedral Primada

atentado contra Miguel Uribe Turbay

violencia política en Colombia

despedida a líder político

homenaje en Congreso de Colombia

funeral de senador colombiano

tributos a Miguel Uribe Turbay

acto solemne en Bogotá

luto nacional en Colombia

Capitolio Nacional Bogotá funeral

muere Miguel Uribe Turbay

reacciones a muerte de senador

minuto a minuto funeral Bogotá

últimas noticias funeral Colombia

Desde EL COMERCIO

Prisión preventiva contra Martín Vizcarra: ¿por qué procedió el pedido? TQH EN VIVO.

Juez dicta cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra El Comercio.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así fue el DISCURSO de DESPEDIDA de su papá y su esposa EN VIVO.

Juicio a Vizcarra en vivo: PJ evalúa pedido de prisión preventiva por caso Moquegua El Comercio.

Juicio a Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua TQH EN VIVO.

Ola de incendios en España: la peor tragedia ambiental en años El Comercio.

INFANCIA EN EL HUARALINO unomás elhuaralino.

Así fue el emotivo discurso del padre de Miguel Uribe en su funeral El Comercio.

Dina Boluarte promulga amnistía histórica para militares y policías: ¿de qué trata? El Comercio.

¿Guido Bellido postulará al Senado con Podemos Perú? El Comercio.

Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva en penal Barbadillo El Comercio.

La despedida de la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, en su funeral El Comercio.

¿Qué implica la entrega de 26 narcos del CJNG y Los Chapitos a EE.UU.? El Comercio.

Guido Bellido responde a preguntas básicas de leyes y política El Comercio.

MELCOCHITA 'INMORTAL' A LAS CRÍTICAS melcochita perú unomás.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.