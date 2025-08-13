GRABADO el 13-08-2025

Así fue el emotivo discurso del padre de Miguel Uribe en su funeral El Comercio

En la CatedralPrimada de Bogotá se realizaron las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial MiguelUribeTurbay, asesinado en un magnicidio que conmociona a Colombia y revive el recuerdo de la violencia política en el país. Su padre, MiguelUribeLondoño, despidió a su hijo recordando que ya había advertido sobre la grave crisis de inseguridad que atraviesa la nación.

La tragedia remite a 1991, cuando la periodista DianaTurbay madre del senador fue asesinada por los extraditables en plena guerra del narcotráfico. Tres décadas después, la historia se repite con un nuevo golpe a la democracia colombiana. Este video analiza los detalles del crimen, el contexto político y las implicaciones para el futuro electoral.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

