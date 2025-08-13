GRABADO el 13-08-2025

Liberan a sereno investigado tras frustrar un robo en VMT Edición Mediodía Noticias Perú

Un sereno y exmilitar fue liberado tras haber sido detenido por las autoridades luego de frustrar un intento de robo en Villa María del Triunfo. El trabajador edil denunció que extraños vehículos han estado rondando su domicilio, lo que ha generado preocupación en su entorno. El caso aún se encuentra en proceso de investigación y ha generado apoyo vecinal y municipal.



