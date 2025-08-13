GRABADO el 13-08-2025

Un sereno y exmilitar fue liberado tras haber sido detenido por las autoridades luego de frustrar un intento de robo en Villa María del Triunfo. El trabajador edil denunció que extraños vehículos han estado rondando su domicilio, lo que ha generado preocupación en su entorno. El caso aún se encuentra en proceso de investigación y ha generado apoyo vecinal y municipal.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

