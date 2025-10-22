GRABADO el 22-10-2025

Al Día con Willax - OCT 22 - 2/5 - APAGÓN EN PENALES Y RESTRICCIONES PARA MOTOCICLETAS Willax

Bienvenido al canal oficial de Willax Televisión. Aquí encontrarás lo mejor de nuestra programación: noticias, entretenimiento, opinión, política, espectáculos, deportes y más.

Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estreno.
Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado las 24 horas.

Desde Willax Televisión

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 22/10/2025 Willax Televisión.

Amor y Fuego - OCT 22 - 1/4-¡SORAYA SAN MARTÍN SALE AL FRENTE Y SE DEFIENDE DE JUAN VÍCTOR! Willax.

Amor y Fuego - OCT 22 - MELISSA KLUG CONFIRMA QUE VIVE UNA CRISIS CON JESÚS BARCO Willax.

Amor y Fuego - OCT 22 - XIOMY REVELA DETALLES DE SU ROMANCE CON JEFFERSON FARFÁN Willax.

Amor y Fuego - OCT 22 - MAMÁ DE JUAN VÍCTOR LE RESPONDE A ANDREA SAN MARTÍN Willax.

Amor y Fuego - OCT 22 - ¡SORAYA SAN MARTÍN SALE AL FRENTE Y SE DEFIENDE DE JUAN VÍCTOR! Willax.

Hechos en Willax - OCT 22 - 2/3 - "HEMOS INTERVENIDO UN BÚNKER CON ARMAS Y DROGAS" Willax.

Hechos en Willax - OCT 22 - CAPTURAN A PRESUNTOS EXTORSIONADORES QUE BALEARON BUS Willax.

Hechos en Willax - OCT 22 - 1/3 - GABINETE ÁLVAREZ SE PRESENTA HOY ANTE EL CONGRESO Willax.

Hechos en Willax - OCT 22 - 3/3 - DESPEDIDA Willax.

Al Día con Willax - OCT 22 - 2/5 - APAGÓN EN PENALES Y RESTRICCIONES PARA MOTOCICLETAS Willax.

Al Día con Willax - OCT 22 - 3/5 - SE PROHÍBE EL TRÁNSITO DE DOS PERSONAS EN MOTOS Willax.

Hechos en Willax - OCT 22 - CAEN PRESUNTOS INTEGRANTES QUE EXTORSIONABAN A FISCAL Willax.

Hechos en Willax - OCT 22 - GABINETE ÁLVAREZ PEDIRÁ HOY EL VOTO DE CONFIANZA A LAS 4 P.M. Willax.

"Si tuvieran un gramo de vergüenza, Vela y Domingo Pérez deberían dejar sus cargos" YoCaviar.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Willax Televisión

video

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 22/10/2025 Willax Televisión

video

Amor y Fuego - OCT 22 - 1/4-¡SORAYA SAN MARTÍN SALE AL FRENTE Y SE DEFIENDE DE JUAN VÍCTOR! Willax

video

Amor y Fuego - OCT 22 - MELISSA KLUG CONFIRMA QUE VIVE UNA CRISIS CON JESÚS BARCO Willax

video

Amor y Fuego - OCT 22 - XIOMY REVELA DETALLES DE SU ROMANCE CON JEFFERSON FARFÁN Willax

video

Amor y Fuego - OCT 22 - MAMÁ DE JUAN VÍCTOR LE RESPONDE A ANDREA SAN MARTÍN Willax

video

Amor y Fuego - OCT 22 - ¡SORAYA SAN MARTÍN SALE AL FRENTE Y SE DEFIENDE DE JUAN VÍCTOR! Willax

video

Hechos en Willax - OCT 22 - 2/3 - "HEMOS INTERVENIDO UN BÚNKER CON ARMAS Y DROGAS" Willax

video

Hechos en Willax - OCT 22 - CAPTURAN A PRESUNTOS EXTORSIONADORES QUE BALEARON BUS Willax

video

Hechos en Willax - OCT 22 - 1/3 - GABINETE ÁLVAREZ SE PRESENTA HOY ANTE EL CONGRESO Willax

video

Hechos en Willax - OCT 22 - 3/3 - DESPEDIDA Willax

video

Al Día con Willax - OCT 22 - 2/5 - APAGÓN EN PENALES Y RESTRICCIONES PARA MOTOCICLETAS Willax

video

Al Día con Willax - OCT 22 - 3/5 - SE PROHÍBE EL TRÁNSITO DE DOS PERSONAS EN MOTOS Willax

video

Hechos en Willax - OCT 22 - CAEN PRESUNTOS INTEGRANTES QUE EXTORSIONABAN A FISCAL Willax

video

Hechos en Willax - OCT 22 - GABINETE ÁLVAREZ PEDIRÁ HOY EL VOTO DE CONFIANZA A LAS 4 P.M. Willax

video

"Si tuvieran un gramo de vergüenza, Vela y Domingo Pérez deberían dejar sus cargos" YoCaviar

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 23 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo