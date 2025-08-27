GRABADO el 27-08-2025

Boluarte cuestiona a la Fiscalía: Tienen edificios y casas de playa,¿Dónde están las carpetas?

Luis Lamas Puccio: Dina Boluarte debió evitar pronunciarse sobre el allanamiento de su hermano.

Martín Vizcarra regresó al penal de Barbadillo tras reevaluación del INPE.

Caso Saweto: Sentenciados siguen libres y viudas alertan riesgo de fuga tras sentencia.

Triple choque de buses del Metropolitano: "No tiene cámaras para reportar la conducta del chofer".

Sheyla Gutiérrez: Sospechoso de muerte de peruana en EE. UU. se entregó a las autoridades.

Ministro de Transportes critica allanamiento a Nicanor: "Han violado todo tipo de procedimientos".

San Borja: Continúa el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte.

Dina Boluarte: "Soy más valiente de lo que se imaginan, no les tengo miedo".

Dina Boluarte: "Soy más valiente de lo que se imaginan, no les tengo miedo".

Boluarte cuestiona a la Fiscalía: Tienen edificios y casas de playa,¿Dónde están las carpetas?.

Dina Boluarte: "Es otro muñeco armado por fiscales que fabrican carpetas sin ningún sentido".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 27/08/25.

Boluarte cuestiona a la Fiscalía: Tienen edificios y casas de playa,¿Dónde están las carpetas?.

Dina Boluarte: "Es otro muñeco armado por fiscales que fabrican carpetas sin ningún sentido".

Ministro del Ambiente: "El TC no está protegiendo ni blindando a la presidenta".

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

