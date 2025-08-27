GRABADO el 27-08-2025

Boluarte cuestiona a la Fiscalía: Tienen edificios y casas de playa,¿Dónde están las carpetas?

Desde Exitosa Noticias

Luis Lamas Puccio: Dina Boluarte debió evitar pronunciarse sobre el allanamiento de su hermano.

Martín Vizcarra regresó al penal de Barbadillo tras reevaluación del INPE.

Caso Saweto: Sentenciados siguen libres y viudas alertan riesgo de fuga tras sentencia.

Triple choque de buses del Metropolitano: "No tiene cámaras para reportar la conducta del chofer".

Sheyla Gutiérrez: Sospechoso de muerte de peruana en EE. UU. se entregó a las autoridades.

Ministro de Transportes critica allanamiento a Nicanor: "Han violado todo tipo de procedimientos".

San Borja: Continúa el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte.

Dina Boluarte: "Soy más valiente de lo que se imaginan, no les tengo miedo".

Dina Boluarte: "Es otro muñeco armado por fiscales que fabrican carpetas sin ningún sentido".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 27/08/25.

Ministro del Ambiente: "El TC no está protegiendo ni blindando a la presidenta".

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

