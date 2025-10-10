GRABADO el 10-10-2025

Diana Pasaca: "La PNP es una de las instituciones más denigradas por este Gobierno"

En diálogo con Exitosa, la analista política, Diana Pasaca, cuestionó la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en protestas y movilizaciones en vez de combatir el crimen y la inseguridad ciudadana en el país. Aseguró que esa institución fue denigrada por el Gobierno de Dina Boluarte.



