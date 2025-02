Volvieron a reclamar en los exteriores de la municipalidad distrital de Huanchaco, pues aseguran que continúan sin el servicio de agua.



Moradores de diversos sectores del centro poblado Ramón Castilla del distrito de Huanchaco volvieron a protestar ante la falta del recurso hídrico y según precisan la indiferencia de las autoridades de la municipalidad local.



Más de dos mil familias llevan más de una semana sin agua debido a que se malogró la bomba del reservorio y hasta la fecha las autoridades no solucionan el percance. Esto ha ocasionado que los residentes compren agua y se agudice la situación. Ellos han decidido que, de no encontrar una solución inmediata por parte del alcalde de huanchaco, optaran por otras medidas.



Aseguraron que algunas familias se vienen abasteciendo por cisternas, sin embargo, precisan que esta medida no garantiza el recurso hídrico de calidad.



Los pobladores con carteles en mano buscaron que el alcalde, en esta oportunidad los atienda. Al no lograr su cometido, han decidido que seguirán con su lucha hasta ser escuchados.



