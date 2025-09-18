GRABADO el 18-09-2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 17 de setiembre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: Rumbo a elecciones primarias: presidente del JNE indicó que en cualquier controversia actuaremos con imparcialidad para garantizar elecciones

Y también:
JNE instala comité técnico de la academia sobre el voto digital
A partir de este sábado: JNE capacita a abogados en materia electoral en Arequipa

Míralo completo aquí

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 18 de setiembre de 2025.

EnVivo Pleno del JNE inaugura Oficina Desconcentrada de Moquegua.

PERÚ ELECTORAL: Cobertura especial por las EMC 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 17 de setiembre de 2025.

Estado global de la democracia IDEA Internacional destaca rol de elecciones en América Latina.

Día de la Democracia ¿Qué tanto conocemos lo que celebramos? .

RPP Willy Ramírez, miembro del pleno del JNE, brinda declaraciones en el marco de las EG. 2026.

Homenaje a David Samanez Ocampo y Domingo García Rada, personajes notables en la historia del JNE.

Ciudadanos extranjeros en el Perú: ¿pueden votar? .

¿Qué pasa si un candidato omite información en su hoja de vida?.

Más de 40 jueces y fiscales se capacitan para garantizar la justicia electoral.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 16 de setiembre de 2025.

JNE: Jóvenes tienen el poder de elegir a nuestras autoridades .

El Senado no podrá ser disuelto Conoce cuáles serán sus atribuciones.

Día Internacional de la Democracia ¿Qué opinan los peruanos? .

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 18 de setiembre de 2025

video

EnVivo Pleno del JNE inaugura Oficina Desconcentrada de Moquegua

video

PERÚ ELECTORAL: Cobertura especial por las EMC 2025

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 17 de setiembre de 2025

video

Estado global de la democracia IDEA Internacional destaca rol de elecciones en América Latina

video

Día de la Democracia ¿Qué tanto conocemos lo que celebramos?

video

RPP Willy Ramírez, miembro del pleno del JNE, brinda declaraciones en el marco de las EG. 2026

video

Homenaje a David Samanez Ocampo y Domingo García Rada, personajes notables en la historia del JNE

video

Ciudadanos extranjeros en el Perú: ¿pueden votar?

video

¿Qué pasa si un candidato omite información en su hoja de vida?

video

Más de 40 jueces y fiscales se capacitan para garantizar la justicia electoral

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 16 de setiembre de 2025

video

JNE: Jóvenes tienen el poder de elegir a nuestras autoridades

video

El Senado no podrá ser disuelto Conoce cuáles serán sus atribuciones

video

Día Internacional de la Democracia ¿Qué opinan los peruanos?

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 19 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo