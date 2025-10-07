GRABADO el 07-10-2025

Uno por uno van a caer: criminales amenazan a choferes de la ruta Surquillo VES

Las amenazas contra los choferes de transporte público en la capital continúan. Bandas criminales exigen a los conductores alinearse al pago de cupos bajo la amenaza de atentar contra sus vidas si se niegan a hacerlo. La ola de extorsiones ha puesto en alerta al sector transporte, que denuncia la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.



Me han mandado un mensajito para ustedes: me han dicho que todos tienen que ponerse en línea, sino uno por uno va a empezar a caer tirado, se escucha en un audio enviado por WhatsApp a uno de los conductores amenazados de la ruta SurquilloVilla El Salvador .



Según el mensaje, el pago debe hacerse a los sujetos conocidos como Mascarita y El Gordo José Luis, quienes serían los cabecillas de la red delictiva que opera en diversas rutas del sur de Lima. Los choferes de la ruta SurquilloVilla El Salvador aseguraron que viven atemorizados ante los constantes hostigamientos y que ya han denunciado el caso ante la policía.



EXIGEN PROTECCIÓN DEL ESTADO



Esta situación ha llevado a que varias empresas de transporte paralicen sus operaciones el día de ayer en señal de protesta y exigencia al Gobierno para que intervenga con urgencia. Además, muchos choferes ya han sido asesinados por negarse a pagar cupos.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 07/10/2025



