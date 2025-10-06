GRABADO el 06-10-2025

CUARTO PODER Congreso: Derroche de fondos públicos en eventos personales shorts

CUARTO PODER Congreso: Derroche de fondos públicos en eventos personales shorts



Bajo el rótulo de eventos institucionales, varios congresistas han usado recursos del Estado para financiar celebraciones personales y partidarias. Entre los gastos se registran arreglos florales, sesiones de fotos por madrinazgos, aniversarios de leyes y homenajes a sí mismos, todo con dinero público.



