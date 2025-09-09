GRABADO el 09-09-2025

Nicolás MADURO DECRETA NAVIDAD ANTICIPADA en Venezuela ¿y la crisis con Estados Unidos?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que por decreto la Navidad comenzará el 1 de octubre de 2025, una decisión que busca adelantar la alegría en medio de la crisis que atraviesa el país. El anuncio llega mientras el gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de amenazar con buques de guerra desplegados en el mar Caribe, lo que incrementa la tensión entre Caracas y Washington.
p21tv internacional venezuela
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

Caso Walter Ayala: ¿Puede llegar a la Corte de Pasco un hábeas corpus de Pedro Castillo?.

EN VIVO Inauguración de la VÍA EXPRESA SUR con Rafael López Aliaga.

EN VIVO Inauguración de la VÍA EXPRESA SUR con Rafael López Aliaga.

Nicolás MADURO DECRETA NAVIDAD ANTICIPADA en Venezuela ¿y la crisis con Estados Unidos?.

César Nakasaki sobre Santiváñez cuya voz ha sido confirmada en los audios del capitán Culebra'.

Abogado de 'Culebra' ALERTA QUE SANTIVÁÑEZ PODRÍA HUIR DEL PAÍS tras peritaje de la Fiscalía.

Fiscalía CONFIRMA VOZ de Juan José Santiváñez EN AUDIO del Capitán 'Culebra'Análisis César Nakasaki.

Andrea Vidal y la conexión con el partido de José Luna INVESTIGACIÓN.

PPK sobre la Fiscalía: "A Alan García lo aniquilaron ellos. Y quieren hacer lo mismo conmigo.

Luz Pacheco sobre su voto contra liberación de Betssy Chávez.

Carlos Bruce sobre Martín Vizcarra, Toledo y Betssy Chávez: ENTREVISTA COMPLETA.

¿Qué une a Andrea Vidal, víctima de sic4rios, y al hijo de un candidato presidencial?.

HACKEAN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Ricardo Valdés: "NO HAY NADA no hay lucha y no hay plan".

EN VIVO Trump advierte que EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen una amenaza.

TENSIÓN en el Caribe: EEUU despliega 10 F-35 en Puerto Rico por incidente con Venezuela.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Peru21TV

video

Caso Walter Ayala: ¿Puede llegar a la Corte de Pasco un hábeas corpus de Pedro Castillo?

video

EN VIVO Inauguración de la VÍA EXPRESA SUR con Rafael López Aliaga

video

EN VIVO Inauguración de la VÍA EXPRESA SUR con Rafael López Aliaga

video

Nicolás MADURO DECRETA NAVIDAD ANTICIPADA en Venezuela ¿y la crisis con Estados Unidos?

video

César Nakasaki sobre Santiváñez cuya voz ha sido confirmada en los audios del capitán Culebra'

video

Abogado de 'Culebra' ALERTA QUE SANTIVÁÑEZ PODRÍA HUIR DEL PAÍS tras peritaje de la Fiscalía

video

Fiscalía CONFIRMA VOZ de Juan José Santiváñez EN AUDIO del Capitán 'Culebra'Análisis César Nakasaki

video

Andrea Vidal y la conexión con el partido de José Luna INVESTIGACIÓN

video

PPK sobre la Fiscalía: "A Alan García lo aniquilaron ellos. Y quieren hacer lo mismo conmigo

video

Luz Pacheco sobre su voto contra liberación de Betssy Chávez

video

Carlos Bruce sobre Martín Vizcarra, Toledo y Betssy Chávez: ENTREVISTA COMPLETA

video

¿Qué une a Andrea Vidal, víctima de sic4rios, y al hijo de un candidato presidencial?

video

HACKEAN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Ricardo Valdés: "NO HAY NADA no hay lucha y no hay plan"

video

EN VIVO Trump advierte que EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen una amenaza

video

TENSIÓN en el Caribe: EEUU despliega 10 F-35 en Puerto Rico por incidente con Venezuela

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 10 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo