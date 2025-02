2



El congresista Juan Burgos, presidente de la comisión de fiscalización, miembro de la bancada de Podemos presentó un proyecto de ley mediante el que se busca que los partidos políticos tengan la oportunidad de presentar invitados en su plancha presidencial, ya sean afiliados o no afiliados a las organizaciones.



Este proyecto podría abrirle las puertas a políticos que no cuentan con partidos en los que estén afiliados. Ese es el caso de Antauro Humala que está sin partido porque dicha agrupación fue disuelta por el Poder Judicial.



Presidente del Congreso se pronunció por la propuesta



Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, emitió su opinión con respecto a este tema: “Yo aspiro como peruano a que los candidatos a la presidencia de la República sean gente honorable. Gente que no esté vinculada a actos delincuenciales. Gente que no haya promovido la muerte de policías”. Estas declaraciones van referidas justamente a la posibilidad de que Antauro Humala participe como invitado de cualquier partido político.

