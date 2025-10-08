Caso 'Pequeño J': Dos nuevos sospechosos son identificados
Dos nuevos sospechosos son identificados en el caso del triple feminicidio en Buenos Aires. El 'Pequeño J' es considerado el autor intelectual del crimen.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE DEL 2025.
Caso 'Pequeño J': Dos nuevos sospechosos son identificados.
Asesinan a 3 personas, pero no serían las que buscaban: Sicarios vigilaron mientras comían ceviche.
Turistas del mundo "ya no ven a Machu Picchu como un destino para visitar".
La subió a un auto, le quitó el dinero y la abandonó más adelante.
Criminal fingió ser pasajero en aplicativo: Taxista compra carro y 4 meses después se lo roban.
Intensa persecución policial por tres distritos de Lima.
¿Pudimos ganar a Chile en Combate de Angamos? El heroísmo de Grau y un problema clave del Huáscar.
¿Quién era la novia paraguaya que escondía al Monstruo?.
Vecinos encuentran 3 cadáveres al amanecer: Nuevo asesinato en descampado en San Martín de Porres.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE DEL 2025.
Joven va a recoger pelota al mar y desaparece: Familia reclama más apoyo de autoridades para buscar.
Asesinan a 3 personas en descampado: No los conocían en la zona y 2 de ellos llevaban ropa deportiva.
Otro peruano implicado en triple crimen en Argentina: Buscan a 'Loco David', secuaz del 'Pequeño J'.
Nuevas imágenes claves sobre crimen de 'Pequeño J': Sospechan de venganza y ubican a otro peruano.
Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
