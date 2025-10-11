El POLÉMICO HISTORIAL de JOSÉ JERÍ: el nuevo presidente del PERÚ Gestión
La madrugada de este viernes, el Congreso de Perú aprobó por unanimidad la destitución de la presidenta Dina Boluarte, en medio de una grave crisis de violencia, crimen, extorsión y creciente descontento social. El país vive una convulsión política que venía gestándose desde hace meses y cuyo punto de quiebre explotó con un hecho brutal.
El detonante fue el atentado contra la banda popular de cumbia Agua Marina durante un evento realizado en un recinto militar. El ataque generó indignación nacional, movilizaciones y una presión política decisiva que precipitó el final del gobierno de Boluarte. Este hecho cruel puso en evidencia la fragilidad del orden público en el Perú.
Durante su mandato, Dina Boluarte enfrentó una aprobación históricamente baja, ocupando uno de los últimos lugares en la valoración ciudadana. Su gestión fue permanentemente cuestionada por la crisis de seguridad, la economía estancada y el debilitamiento institucional. Su salida marca un nuevo capítulo en la inestabilidad política peruana.
El encargado de asumir la presidencia es José Jerí Oré, hasta ayer presidente del Congreso. A sus 38 años y oriundo de Lima, Jerí juró el cargo por sucesión constitucional y recibió la banda presidencial en un acto solemne. Es abogado de profesión y entró al Congreso en 2021 por el partido Somos Perú. Su ascenso al poder se da en medio del caos y con múltiples incógnitas sobre su trayectoria, alianzas políticas y retos inmediatos.
