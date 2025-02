El ministro Santiváñez señaló que no tiene planeado renunciar al cargo, ya que no se da por vencido en la lucha contra la criminalidad.



El titular del Mininter se refirió también a una posible moción de censura promovida por algunos congresistas. “Es una potestad del Legislativo”, indicó





🛎️ ¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Gustavo Adrianzén y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). #TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/@tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados #NosUne. 💪🏽



Sitio Web ► https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook ► https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter ► https://twitter.com/noticias_tvperu

Instagram ► https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok ► https://www.tiktok.com/@tvperu.noticias



📅 TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO ALBERTO OTÁROLA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Noticias adicionales en TVPerú Noticias

Donald Trump ofrece tarjeta doradas a extranjeros | “Geomundo”

TVPerú Noticias EN VIVO: Al cierre, jueves 27 de febrero del 2025

Reportan huaico de mediana magnitud en Punta Hermosa: municipalidad descarta peligro para vecinos

Piura: ladrón arrastra a mujer y le roba 10 000 soles

Panamá: isla a punto de hundirse es el refugio de migrantes que regresan a Sudamérica

Chancay: triple choque deja por lo menos cuatro fallecidos y cinco heridos

Ate: balacera en av. Circunvalación deja un muerto

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, jueves 27 de febrero del 2025

Ministro de la Producción inspecciona colegios afectados por lluvias en Tumbes

Capturan a sicario Chucho, brazo derecho de el Monstruo, con explosivos y drogas

Incendio en Ate consume taller mecánico y causa pérdidas de más de S/ 20 000

Ministro del Interior se pronuncia por eventual moción de censura en su contra

¡Ser gamer en Perú: ¿GG o Game Over? Descúbrelo con OHEKATE | CHICAS DEL MULTIVERSO

Ica: huaico en la Panamericana Sur genera caos vehicular y arrastra bus interprovincial

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 27 de febrero del 2025

Además hoy día 27 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de TVPerú Noticias

Todos los videos desde el canal TVPerú Noticias en Youtube.