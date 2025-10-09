ENVIVO ENCENDIDOS 09/10/2025 ENCENDIDOSRPP
Pasa tu mañana bien informado y entretenido con Carlos Galdós, Sara Abu Sabbah, Noemy Mamani y el panel de especialistas que te contarán las noticias de actualidad, salud, deportes y entretenimiento en ENCENDIDOS.
ENCENDIDOS 09 de OCTUBRE de 2025
ENCENDIDOSRPP
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
RPP NOTICIAS EN VIVO Atentado en concierto de Agua Marina RPP247.
ENVIVO ENCENDIDOS 09/10/2025 ENCENDIDOSRPP.
Renovación Popular presentará moción de VACANCIA contra DINA BOLUARTE.
Renovación Popular presentará moción de VACANCIA contra DINA BOLUARTE RPPDESPACHO ENTREVISTA.
Ataque contra orquesta Agua Marina: repercusiones del ataque TEMADEFONDO ENTREVISTA.
'La lágrima del diablo': la película peruana inspirada en el SUPAY SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.
Orquesta Hnos. Silva denuncian extorsiones a músicos en Trujillo TEMADEFONDO DESPACHO.
TODO lo que se SABE del ATAQUE a AGUA MARINA en CHORRILLOS RPPESPECIALES INFORME.
Alcalde del Rímac alerta sobre creciente inseguridad ADNRPP ENTREVISTA.
¿Dónde impactaron las balas en el atentado contra Agua Marina? SEGMENTO PurosFactos.
Phillip Butters fue agredido con piedras y huevos en Puno SEGMENTO PurosFactos.
Piura: refuerzan vigilancia en los exteriores de casas de integrantes de Agua Marina TEMADEFONDO.
ENVIVO PERÚ VS. CHILE: MANUEL BARRETO PREPARA EL NUEVO PERÚ TOCOYMEVOY.
Agua Marina: TODO lo que se SABE del AT4QUE que dejó a cuatro heridos TEMADEFONDO ENTREVISTA.
¿Cuántos años lleva Agua Marina bajo amenaza de delincuentes? SEGMENTO PurosFactos.
Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.