Las constelaciones familiares, una terapia alternativa que promete ayudar a sanar preocupaciones y conflictos personales a través de la conexión con los antepasados, están ganando cada vez más popularidad en Lima. Según Andrea Gambino, experto italiano en esta metodología, se trata de un sistema que permite a las personas comprender su lugar dentro del mundo y abordar problemas emocionales desde una perspectiva más profunda.



Gabriela Gamero, consteladora con más de 10 años de experiencia, explica que esta práctica no solo se aplica a problemas familiares, sino también a temas de salud y hasta en relaciones de negocios. “Un constelador no te cura, pero sí te guía para que tú te cures. La fuerza de curación está en uno mismo”, sostiene Gamero, quien descubrió esta práctica en Alemania tras un accidente automovilístico que cambió su vida.



Por su parte, Marita Escalante, representante de la Escuela de Nuevas Constelaciones Familiares en Lima, destaca que esta terapia alternativa no solo ayuda en el ámbito personal, sino que también tiene aplicaciones en el desarrollo profesional. “Es un entrenamiento de primer nivel que permite tomar conciencia, ordenar la historia familiar y generar una transformación profunda”, señaló en diálogo con Panorama.



TERAPIA ALTERNATIVA



Cada sesión de constelaciones familiares es un proceso íntimo en el que los participantes exploran su historia y descubren patrones que pueden estar afectando su bienestar. A medida que la práctica se difunde en el país, más personas buscan en esta terapia una forma de sanación emocional y crecimiento. Este reportaje no pretende incentivar este tipo de terapias, sino lo único que hace es retratar lo que sucede en la realidad.





Ingresa a http://ptv.pe/437215 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 09/03/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en Panorama

En busca de las “constelaciones familiares”: la terapia alternativa que se ha hecho popular en Lima

La guerra de las canas en La Molina: adultos mayores exigen reapertura inmediata de su local vecinal

La estafa millonaria de las camionetas en Miami: peruanos denuncian a empresario

El regreso con acusación del trágico caso McDonald's: Fiscalía pide cárcel para gerente general

La última guerra de Donald Trump: sus nuevos aranceles calientan la región y al mundo

El abogado de “El Diablo”: secreto del ministro Santiváñez al descubierto

La toma de la avenida Arequipa: extorsionadores asesinan por control de la ruta hasta Miraflores

El asesino de Pachacútec: atacante de la Piedra de los 12 Ángulos era investigado por homicidio

Juan José Santiváñez reconoce haber sido abogado de “El Diablo”

🚨 PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 09 DE MARZO DEL 2025

Destino del mundo en vivo y en directo: discusión de Trump y Zelenski alude a tercera guerra mundial

🚨 PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE MARZO DEL 2025

Las fotos delatoras: vigas y pernos con óxido en el techo de Real Plaza Trujillo

Santiváñez, el “topo” de la Diviac: siendo asesor actuó como espía y complotó contra su ministro

Novela turca que termina en estafa: Interpol captura a “empresario” en el Golf de San Isidro

Además hoy día 10 de Marzo en el calendario del Perú.

Más videos de Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.