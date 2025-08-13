GRABADO el 13-08-2025

Desde Tacna, Bicentenario del Diario El Peruano

ENVIVO: Desde la heroica Ciudad de Tacna, continuamos con las actividades celebratorias por el Bicentenario del Diario Oficial El Peruano. Esta vez, nos ubicamos en la hermosa Plaza del Paseo Cívico, donde Félix Paz, gerente general y director de Medios Periodísticos del Diario El Peruano y la Agencia Andina, nos da detalles de la inauguración de la exposición itinerante "Portadas, Páginas y Centrales Históricas" y otras actividades culturales que se desarrollarán en Tacna.

