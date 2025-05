GRABADO el 12-05-2025

Ministro de Defensa señala que presencia de FF.AA. no solucionará la minería ilegal en Pataz

En una presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, sorprendió al manifestar su oposición a que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno durante el estado de emergencia en Pataz, región La Libertad.



Según explicó, esta medida no resolverá el problema de la minería ilegal, una de las causas estructurales detrás de la violencia en la zona. "Es un error cuando algunas personas creen que las Fuerzas Armadas son responsables de lo que un Estado puede hacer contra la minería ilegal", indicó.



"La Constitución y las leyes son claras: no podemos emplear a otras instituciones que tienen otras funciones porque hay un debilitamiento en el trabajo de sus funciones, el hecho de que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno no es la solución al problema", agregó.



CONTRADICCIONES



Las declaraciones del ministro llaman la atención, ya que contrastan con la postura asumida días atrás por el propio Gobierno, tras el asesinato de 13 trabajadores de seguridad de la minera Poderosa, que anunció una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la zona para reforzar las acciones de la Policía Nacional.

