GRABADO el 12-09-2025

Dina Boluarte libre de polvo y paja pero no aprende Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:
- Dina Boluarte libre de polvo y paja pero no aprende
- Mientras en el Congreso todos hacen negocios
- Cosas que solo pasan en el Perú
- Conexión regional

noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Gino Ríos y su sentencia por violencia familiar se quedan en la JNJ Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Dina Boluarte libre de polvo y paja pero no aprende Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa.

PASÓ EN EL PERÚ Caso UNCP: Crímenes fueron parte de una estrategia militar".

FRÍO DE FRÍOS Vizcarra le sugiere a Dina que se vaya preparando para cuando vaya a Barbadillo.

PASÓ EN EL PERÚ Satipo paga 32 más por combustible que otras municipalidades de la selva central.

FIRME DEFENSA Exministra de Educación defiende la ESI como herramienta contra la violencia sexual.

¡LO NINGUNEARON! Show en el Congreso por ministro del Interior: Patricia Chirinos se burló.

TERRIBLE PATALETA Edwin Martínez arma show en el Parlamento: tuvieron que tratarlo como niño.

Ayacucho: Alcaldes de centros poblados continúan protestando y pidiendo a Oscorima que les dé la car.

Cusco: Comunidades de Machu Picchu alzan la voz y anuncian paro para exigir fin del monopolio.

Junín: Caso UNCP: Crímenes fueron parte de una estrategia militar, no excesos individuales.

¡INDIGNADA! Dina se rodea de militares para decirle a la ONU que no va a permitir intromisiones.

PASÓ EN EL PERÚ: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa.

Educación sexual escolar en debate, ¿por qué se oponen a hablar del tema? AGENDA REGIONAL.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

