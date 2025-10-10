GRABADO el 10-10-2025

Cusco: Defensor del Pueblo defiende a Philip Butters y advierte anarquía tras protestas en Juliaca

El cuestionado defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció desde Cusco sobre los hechos registrados en Juliaca, donde la presencia del periodista Philip Butters fue rechazada por manifestantes. Gutiérrez dijo que la libertad de expresión y pensamiento se deben ejercer sin alentar el odio ni justificar la violencia. Luego, advirtió que cuando se pierde el respeto por la autoridad y por la vida, el país se acerca a la anarquía, afectando la convivencia democrática.

Las expresiones del defensor se dan a solo unos días de haber sido acusado por los familiares de las víctimas de las protestas de no respetar los principios democráticos, someterse a intereses políticos partidarios y de no defender los derechos de la ciudadanía. El defensor estuvo en Cusco en el marco de la trigésima Asamblea General Ordinaria de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), encuentro que reúne a representantes de distintas defensorías del continente.



