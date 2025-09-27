GRABADO el 27-09-2025

Policía captura a presunto cabecilla de banda que extorsionaba comerciantes en SJL

Un operativo policial en San Juan de Lurigancho terminó con la captura de Brayan Alonso Fernández Saldaña, presunto cabecilla de la banda Los Zánganos de SJL, dedicada a la extorsión de pollerías, transportistas y otros comerciantes de la zona este de Lima. La intervención ocurrió cuando el sindicado intentaba camuflarse como pasajero de una cúster de transporte público para atacar al chofer de una empresa local.



Operativo encubierto y cerco policial



Agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía venían siguiendo los pasos del sospechoso minutos antes de que abordara una unidad de la empresa Lubarsa. Tras un rápido despliegue, efectivos del grupo Halcones cerraron el paso a la cúster y obligaron a los pasajeros a descender, rodeando la unidad y dejando sin escapatoria al presunto extorsionador.



Durante la intervención se le halló un arma de fuego con la serie erradicada y abastecida con cuatro municiones listas para disparar. La Policía presume que el detenido estaba a punto de ejecutar un ataque contra el conductor del vehículo, como parte de las amenazas que su banda dirigía a empresas de transporte y locales de comida.



Los Zánganos de SJL bajo investigación



Según información policial, Los Zánganos de SJL serían responsables de múltiples videos extorsivos difundidos en la zona, en los que advertían represalias contra quienes no cumplieran con el pago de cupos. La captura de Fernández Saldaña representa un golpe importante contra esta organización, aunque las autoridades advierten que las investigaciones continuarán para desarticular por completo a la red criminal.

