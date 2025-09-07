GRABADO el 07-09-2025

Putumayo: Izan bandera colombiana en comunidad Tres Fronteras

Desde Exitosa Noticias

La primavera Trujillana y su reina Trujillo busca recobrar la paz con festival primaveral.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 7/09/25.

La Libertad: Rescatan con vida a los 10 mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe.

Atentado en Trujillo: Vecinos afectados por ataque explosivo en urbanización Las Quintanas.

César Campos: "No esperemos que Colombia tome el Putumayo y no hubiera forma de como responder".

César Campos: "No esperemos que Colombia tome el Putumayo y no hubiera forma de como responder".

Izan bandera colombiana en Tres Fronteras: "¿Cómo puedes cuidar tu frontera si no tienes luz?".

Izan bandera colombiana en Tres Fronteras: "¿Cómo puedes cuidar tu frontera si no tienes luz?".

Piura: Vecinos denuncian irregularidades en ejecución de obra de pistas y veredas.

Putumayo: Izan bandera colombiana en comunidad Tres Fronteras.

Putumayo: Izan bandera colombiana en comunidad Tres Fronteras.

Piura: Hija denuncia negligencia médica contra su madre en Hospital Cayetano Heredia.

A más de 12 horas del deslizando de rocas, los desechos siguen sin ser removidos de la vía..

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 06/09/25.

Motociclista fallece en accidente en la Vía de Evitamiento.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.