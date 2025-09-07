Putumayo: Izan bandera colombiana en comunidad Tres Fronteras
Desde Exitosa Noticias
La primavera Trujillana y su reina Trujillo busca recobrar la paz con festival primaveral.
EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 7/09/25.
La Libertad: Rescatan con vida a los 10 mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe.
Atentado en Trujillo: Vecinos afectados por ataque explosivo en urbanización Las Quintanas.
César Campos: "No esperemos que Colombia tome el Putumayo y no hubiera forma de como responder".
César Campos: "No esperemos que Colombia tome el Putumayo y no hubiera forma de como responder".
Izan bandera colombiana en Tres Fronteras: "¿Cómo puedes cuidar tu frontera si no tienes luz?".
Izan bandera colombiana en Tres Fronteras: "¿Cómo puedes cuidar tu frontera si no tienes luz?".
Piura: Vecinos denuncian irregularidades en ejecución de obra de pistas y veredas.
Putumayo: Izan bandera colombiana en comunidad Tres Fronteras.
Putumayo: Izan bandera colombiana en comunidad Tres Fronteras.
Piura: Hija denuncia negligencia médica contra su madre en Hospital Cayetano Heredia.
A más de 12 horas del deslizando de rocas, los desechos siguen sin ser removidos de la vía..
EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 06/09/25.
Motociclista fallece en accidente en la Vía de Evitamiento.
Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.