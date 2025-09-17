GRABADO el 17-09-2025

Obra en marcha: Vía Expresa Norte ¿Cuánto tiempo ahorrará a pasajeros?

El presidente del Emape, Pablo Paredes Ramos, habla sobre el progreso en la construcción de la Vía Expresa Norte, la megaobra a lo largo de la Avenida Universitaria y que unirá en menos tiempos a los distritos de Comas, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Carabayllo.

viaexpresanorte, emape, corredorvial, municipalidaddelima, transito, megaobra, pasajeros



