GRABADO el 10-10-2025

Impedimento de salida para Dina Boluarte por dos casos Edición Mediodía Noticias Perú

El Ministerio Público ha solicitado medidas judiciales contra la expresidenta Dina Boluarte. Dos despachos fiscales piden impedimentos de salida del país por presuntas irregularidades durante su gestión. El caso involucra investigaciones por aprovechamiento del cargo y presunto lavado de activos.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

José Jerí asume como presidente tras vacancia de Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú.

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 123 votos Edición Mediodía Noticias Perú.

Impedimento de salida para Dina Boluarte por dos casos Edición Mediodía Noticias Perú.

EN VIVO JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA América Noticias.

EDICIÓN MEDIODÍA Integrantes de Agua Marina se recuperan tras incidente shorts.

EN VIVO JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA América Noticias.

Crisis política: Congreso debate la vacancia presidencial Edición Extraordinaria Noticias Perú.

Dirigentes excluidos de reunión clave sobre transporte urbano Edición Mediodía Noticias Perú.

Renovación Popular plantea destituir a la presidenta Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú.

Integrantes de grupo musical se recuperan tras incidente Edición Mediodía Noticias Perú.

Hermanos Quiroga estables tras incidente médico grave Edición Mediodía Noticias Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca Escribens ante continua ola de delincuencia shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Eva Ayllón y Daniela Darcourt en Harvard shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Artistas rechazan terrible hecho que le sucedió a Agua Marina shorts.

Gian Marco se pronunció sobre lo sucedido con 'Agua Marina' América Espectáculos (HOY).

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.