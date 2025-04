GRABADO el 04-04-2025

SJL: municipio separa a fiscalizadores que agredieron a mototaxista durante intervención

Durante una intervención de los fiscalizadores de San Juan de Lurigancho (SJL), un mototaxista fue agredido en las calles del distrito, causándole grandes daños en su integridad, pero hasta el momento no ha recibido ningún tipo de ayuda, a pesar que, desde la comuna edil mencionaron que le darían la ayuda necesaria.



¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?



En conversación con 24 Horas Mediodía, la víctima contó los complicados momentos que atravesó que los trabajadore de la Municipalidad de SJL, quienes lo golpearon, con un objeto que llevaban en la mano.



Me metieron un varazo y prácticamente se querían llevar la moto. El varazo me cayó en la ceja, pero por el momento de adrenalina no sentí nada () Se sacaron de mi moto, me logran tirar al piso, donde comenzaron a golpear en la cabeza, manifestó.



Tras este hecho, la comunidad edil comunicó que todos los involucrados han sido separados del municipio. Además, indicaron que le brindarán ayuda al hombre, sin embargo, hasta el momento no han recibido algún tipo de apoyo.





Ingresa a http://ptv.pe/439463 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 04/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

