02-10-2025

Paro de transportistas: ¿Cuáles son los puntos donde se está viviendo con mayor intensidad?

Al menos nueve empresas de transporte logran operar con normalidad en la Panamericana Sur.



ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de Octubre de 2025.

Martín Valeriano tras actos vandálicos durante el paro: "Los violentos son infiltrados".

Paro de transportistas: No hay buses en el Callao y usuarios no pueden llegar a sus trabajos.

Martín Valeriano sobre el paro de transporte: "El Gobierno no tiene la voluntad para solucionar".

Paro de transportistas: Usuarios esperan más de una hora por la llegada de un bus.

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 1 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Miércoles 1 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 1 de octubre del 2025.

Los millonarios contratos de 'El Jorobado' con los municipios de Carabayllo y Comas.

PNP desmiente falta de colaboración y presunto intento de sabotaje en captura de 'El Monstruo'.

Juan José Santiváñez renuncia como ministro de Justicia.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 01 de Octubre de 2025.

"El cedulón" electoral será un dolor de cabeza para los votantes.

El historial de 'Pequeño J', quien nació para ser sicario y ahora es acusado de triple crimen.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

