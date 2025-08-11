GRABADO el 11-08-2025

NINGUNEADOS POR CULPA DE DINA Donald Trump ningunea Lima por ser una de las ciudades más inseguras

Juan José Santiváñez y Vladimir Cerrón se tildan de faldero y poco hombre en vergonzosa disputa en X (Twitter)



Pedido de indemnización de Dina Boluarte a Reniec se intentó priorizar de manera irregular



Donald Trump menciona a Lima como una de las ciudades más peligrosas del mundo y pregunta a sus compatriotas: ¿Quieren vivir en un lugar así?







Desde El Búho pe

Crece tensión en la frontera, Colombia colocó bandera, Perú la retiró Pico a Pico.

Ayacucho: Alarmante riesgo de muerte materna en embarazos adolescentes preocupa a autoridades.

Cusco: Llegan desde Tacna para exigir que no haya impunidad en caso de presunto agresor sexual.

Puno: Autoridades originarias cuestionan coordinación del Censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ.

¿CAVERO SE APUNTA? Advierten a Petro que habrá sudor y sangre por bandera colombiana en Perú.

NINGUNEADOS POR CULPA DE DINA Donald Trump ningunea Lima por ser una de las ciudades más inseguras.

¡VÍCTIMA ESTABA DETENIDA! Tras la indignación por violenta agresión a mujeres, PNP pide disculpas.

PASÓ EN EL PERÚ: Papa León XIV envío mitra como obsequio a parroquia chiclayana.

"¡ES UNA PROVOCACIÓN!" Nuevos incidentes en la isla Santa Rosa elevan la tensión con Colombia.

PROMETE SACUDIR AL GOBIERNO Comparsa ayacuchana estrena clip contra Dina Boluarte y el Congreso.

PELIGROSO Analista advierte que la instauración de un Senado agravará el desequilibrio de poderes.

ADVERTENCIA Esta es la lección que nos dejó la elección del actual Congreso, de cara al 2026.

Congresistas peruanos y políticos colombianos quieren guerra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arequipa: Fiscalía da detalles sobre robo cibernético millonario a instituciones públicas.

Loreto: Loretanos rechazan declaraciones de Petro sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

